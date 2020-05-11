Пожилых людей из Гурьевска будут лечить дистанционно

11 Май 2020 2020-05-11T04:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе в одном из муниципальных районов изменился порядок предоставления амбулаторной медицинской помощи.

Теперь пожилым жителям с признаками острых респираторных заболеваний, тем, у кого есть температура или признаки ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями не нужно ходить в поликлинику: врачи придут к ним домой сами. Если пациентам с хроническими заболеваниями нужно выписать льготные препараты по рецепту, ему нужно позвонить в регистратуру и сообщить об этом. Врач сам перезвонит, задаст нужные вопросы, выпишет рецепт и передаст его в аптеку в отдел выписки льготных лекарственных препаратов. В Гурьевске это аптека №22, а в Салаире – аптека №23.

Если пациенту необходима консультация узкого специалиста, об этом также нужно сообщить в регистратуру. Врач также перезвонит и проконсультирует по телефону.

- Также организован выезд на дом таких врачей как хирург, невролог, уролог, на дому производится забор анализов и проведение ЭКГ. В случае необходимости, по медицинским показаниям, имеется возможность посещения пациентов на дому и другими узкими специалистами, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.

Также дистанционно выстроена и работа с оказавшимися на самоизоляции гражданами. Участковые врачи их обзванивают, задают вопросы о самочувствии, а также берут анализы для исследования на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU