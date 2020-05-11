Пешеход попал под колеса легковушки в центре Кемерова
Накануне вечером в Кемерове случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь под колеса автомобиля попал пешеход.
Фотографиями и видео с места дорожно-транспортного происшествия поделились в социальных сетях очевидцы трагедии. Известно, что ДТП произошло около 11 часов вечера неподалеку от кинотеатра «Юбилейный» рядом с пешеходным переходом. При этом на снимках видно, что светофор во время аварии работал. На момент публикации не было известно, где именно произошло ДТП: на пешеходном переходе или вне его.
Пешеход попал под колеса легковушки в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42", Фарид Гараев
Также очевидцы отмечают, что от удара пешеход упал на капот машины и пробил лобовое стекло, и лишь после этого его отбросило на асфальт. Пешеход скончался до прибытия машины скорой помощи.
На момент публикации официального комментария Госавтоинспекции о случившемся получить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU