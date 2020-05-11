Обиженный новокузнечанин отомстил другу при помощи шуруповерта

11 Май 2020 2020-05-11T07:19:14+03:00

Житель города Новокузнецка решил отомстить своему приятелю за обиду. Для этого он использовал шуруповерт. Фото: Аца КОШТЭ

Теперь он может лишиться свободы

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Житель города Новокузнецка решил отомстить своему приятелю за обиду. Для этого он использовал шуруповерт.

Два 40-летних приятеля из Новокузнецка решили устроить небольшое застолье. Местом встречи выбрали квартиру одного из них. Но оказалось, что супруга хозяина жилища против такого времяпрепровождения. Женщина настойчиво попросила 40-летнего безработного и неоднократно судимого гостя покинуть их дом.

Мужчину сильно задела негостеприимность, и он решил отомстить за это. Ему на глаза попался хозяйский шуруповерт, и новокузнечанин прихватил инструмент с собой. Шуруповерт вскоре был продан за 100 рублей незнакомцу, при этом ущерб, который незваный гость нанес хозяевам, составил 4,8 тысячи рублей.

- В настоящее время дознавателем отдела полиции «Заводской» УМВД России по Новокузнецку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU