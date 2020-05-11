2020-05-11T07:19:14+03:00
Происшествия

Обиженный новокузнечанин отомстил другу при помощи шуруповерта

Теперь он может лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Житель города Новокузнецка решил отомстить своему приятелю за обиду. Для этого он использовал шуруповерт.Житель города Новокузнецка решил отомстить своему приятелю за обиду. Для этого он использовал шуруповерт.Фото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Житель города Новокузнецка решил отомстить своему приятелю за обиду. Для этого он использовал шуруповерт.

Два 40-летних приятеля из Новокузнецка решили устроить небольшое застолье. Местом встречи выбрали квартиру одного из них. Но оказалось, что супруга хозяина жилища против такого времяпрепровождения. Женщина настойчиво попросила 40-летнего безработного и неоднократно судимого гостя покинуть их дом.

Мужчину сильно задела негостеприимность, и он решил отомстить за это. Ему на глаза попался хозяйский шуруповерт, и новокузнечанин прихватил инструмент с собой. Шуруповерт вскоре был продан за 100 рублей незнакомцу, при этом ущерб, который незваный гость нанес хозяевам, составил 4,8 тысячи рублей.

- В настоящее время дознавателем отдела полиции «Заводской» УМВД России по Новокузнецку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких городах Кузбасса выявили новые случаи коронавируса
Седьмой кузбассовец с коронавирусом умер в больнице
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 11 мая выросло на 9 человек
Обиженный новокузнечанин отомстил другу при помощи шуруповерта
Пешеход попал под колеса легковушки в центре Кемерова
Пожилых людей из Гурьевска будут лечить дистанционно
Кузбассовец заплатит штраф за оставленный автомобиль
Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство
От -2 до +29 градусов ожидается в кузбассе 11 мая
Кемеровчанин установил приложение на телефон и лишился 300 тысяч рублей
Пожар в центре Кемерова попал на видео
Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах Кузбасса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 18 человек
Рецидивист из Кузбасса за месяц совершил три ограбления
В кузбасском заповеднике выходили необычную птицу
В Кемерово прилетели вахтовики с зараженного коронавирусом месторождения в Якутии