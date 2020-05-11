Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 11 мая выросло на 9 человек

11 Май 2020 2020-05-11T07:27:55+03:00

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Стало известно, сколько кузбассовцев за последние сутки заболели коронавирусом в Кузбассе. По данным оперативного штаба, число заболевших достигло 260 человек.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших короавирусом. Так, на утро 11 мая известно о 9 новых случаях заболевания. Таким образом, с начала эпидемии тесты на коронавирус положительными у 260 кузбассовцев. В настоящий момент 183 из них получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных больницах региона. Среди тех, у кого ранее диагностировали коронавирус, 70 выздоровевших. К слову, о последних случаях выздоровления стало известно 11 мая: из больниц выписано сразу восемь человек. Есть среди заболевших и те, кого не удалось спасти. Так, на утро 11 мая известно о семи умерших пациентах, у которых ранее диагностировали коронавирус. О смерти последнего из них стало известно в понедельник: у пациента развилась тяжелая форма пневмонии.

По данным оперативного штаба, на утро 11 мая 7120 человек находятся на самоизоляции, в стационарах или обсерваторах. Все они прибыли в Кузбасс из-за рубежа или регионов страны, где ранее диагностировали коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU