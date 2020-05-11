Седьмой кузбассовец с коронавирусом умер в больнице
Стало известно о седьмом жители Кузбасса с подтвержденным COVID-19, который скончался в одной из инфекционных больниц Кузбасса. У него развилась тяжелая форма пневмонии.
Еще один пациент, у которого врачи ранее диагностировали коронавирус, скончался в инфекционном стационаре. Об этом сообщает оперативный межведомственный штаб по нераспространению коронавируса в Кузбассе.
- Возраст мужчины – 91 год. Он проживал в Новокузнецке. У пациента развилась тяжелая форма пневмонии, - говорится в сообщении.
Таким образом, на 11 мая в Кузбассе зафиксировано семь случаев смерти пациентов, у которых ранее врачи диагностировали коронавирус.
Отметим, что на утро 11 мая коронавирус диагностирован у 260 кузбассовцев. 183 из них сейчас находятся в стационарах области и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 70 человек уже вылечились и выписаны из больниц: их тесты на коронавирус теперь отрицательные. Кроме того, 7120 человек находятся на домашней самоизоляции, в обсерваторах или стационарах Кузбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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