В каких городах Кузбасса выявили новые случаи коронавируса
За минувшие сутки в Кузбассе выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Две трети заболевших – из Новокузнецка
По данным оперативного штаба, на утро 11 мая в Кузбассе выявили еще девять новых случаев заражения коронавирусом. Шестеро заболевших – жители Новокузнецка. Положительными оказались тесты на коронавирус у двух жителей Белова. Также зафиксировано новый случай заболевания COVID-19 у жителя Калтана.
Всего на утро 11 мая в регионе коронавирус подтвердился у 260 человек. 183 из них находятся в инфекционных стационарах региона и получают всю необходимую медицинскую помощь. 70 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже прошли лечение, выздоровели и выписаны. Семеро умерли. О последнем случае стало известно 11 мая.
На утро 11 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 93 человека, 4 умерли;
Кемерово - 38 человек;
Краснобродский - 30 человек, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 23 человек;
Белово - 13 человек;
Калтан – 10 человек, 1 умер.
Осинники - 7 человек;
Прокопьевск - 6 человек;
Прокопьевский район - 5 человек;
Тяжинский - 4 человека;
Новокузнецкий район - 4 человека;
Юрга - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Мыски - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий – 2 человека;
Мариинский район - 2 человека;
Полысаево - 2 человека;
Киселевск – 2 человека;
Промышленновский район – 2 человек;
Топки - 1 человек;
Беловский район - 1 человек;
Крапивинский муниципальный округ – 1 человек;
Чебулинский муниципальный округ – 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»