В каких городах Кузбасса выявили новые случаи коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T08:20:50+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Две трети заболевших – из Новокузнецка

По данным оперативного штаба, на утро 11 мая в Кузбассе выявили еще девять новых случаев заражения коронавирусом. Шестеро заболевших – жители Новокузнецка. Положительными оказались тесты на коронавирус у двух жителей Белова. Также зафиксировано новый случай заболевания COVID-19 у жителя Калтана.

Всего на утро 11 мая в регионе коронавирус подтвердился у 260 человек. 183 из них находятся в инфекционных стационарах региона и получают всю необходимую медицинскую помощь. 70 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже прошли лечение, выздоровели и выписаны. Семеро умерли. О последнем случае стало известно 11 мая.

На утро 11 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 93 человека, 4 умерли;

Кемерово - 38 человек;

Краснобродский - 30 человек, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 23 человек;

Белово - 13 человек;

Калтан – 10 человек, 1 умер.

Осинники - 7 человек;

Прокопьевск - 6 человек;

Прокопьевский район - 5 человек;

Тяжинский - 4 человека;

Новокузнецкий район - 4 человека;

Юрга - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Мыски - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий – 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Полысаево - 2 человека;

Киселевск – 2 человека;

Промышленновский район – 2 человек;

Топки - 1 человек;

Беловский район - 1 человек;

Крапивинский муниципальный округ – 1 человек;

Чебулинский муниципальный округ – 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU