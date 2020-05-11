Шел не по переходу: подробности смертельного ДТП в Кемерове

11 Май 2020 2020-05-11T10:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове вечером 10 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/778413" frameborder="0"></iframe> Пешеход попал под колеса легковушки в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42", Фарид Гараев

Жители областного центра в пабликах поделились фотографиями с места дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в 23.00 на проспекте Ленина, неподалеку от кинотеатра «Юбилейный». Здесь водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.

- Водитель 1988 года рождения двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Тухачевского. Неподалеку от кинотеатра «Юбилейный» он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в пределах его видимости, на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. - От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze на момент дорожно-транспортного происшествия был трезв.

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам о том, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При этом в темное время суток лучше всего надевать одежду светлых тонов или со светоотражающими элементами. Это делает пешехода более заметным для водителя и помогает избежать возможных ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU