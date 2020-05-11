Сергей Цивилев 11 мая выступит с обращением к кузбассовцам

11 Май 2020 2020-05-11T10:31:35+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям Кузбасса.

В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям региона. Об этом он сообщил в социальных сетях. Обращение будет транслироваться на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 18.00 с повтором в 19.00 и 21:00. Кроме того, увидеть обращение можно будет на телеканале «Россия-24» в 19:00, а также на «России-1» в 21.05. Помимо этого, обращение будет опубликовано на страницах в социальных сетях губернатора.

Отметим, что это уже не первое обращение, в котором Сергей Цивилев освещает актуальную тему коронавируса в регионе и мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU