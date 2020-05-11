2020-05-11T10:29:45+03:00
Общество

Аномальная жара в +33 градуса придет в Кузбасс 12 мая

Синоптики дали прогноз погоды на 12 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Аномальная жара в +33 градуса придет в Кузбасс 12 маяАномальная жара в +33 градуса придет в Кузбасс 12 маяФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Жара в +33 градуса, туманы и грозы придут в Кузбасс 12 мая. Об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.

Синоптики дали прогноз погоды на вторник, 12 мая. Первый рабочий день наступившей недели обещает быть жарким, а кое-где – дождливым. Так, в ночь на 12 мая ожидается +9…+14 градусов, однако местами будет прохладнее – лишь 3-8 градусов тепла. В Кемерове синоптики прогнозируют +9…+11, а местами и +12…+14 градусов. Ночью по северу, а днем по западу Кузбасса будет преимущественно без осадков. Однако в других районах региона пройдут кратковременные дожди и даже прогремят грозы. Утром ожидается туман.

Днем воздух на территории Кузбасса прогреется до +23…+28 градусов, а кое-где – и до +33! Также ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В такую погоду лучше оставаться дома: ни под дождь не попадете, ни на солнце не перегреетесь, ни самоизоляцию не нарушите. В Кемерове, кстати, ожидается +28…+30 градусов и переменная облачность.

Внимание! Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде на 11-15 мая: в эти дни температура воздуха достигнет +30 и выше градусов. Также сохраняется высокая пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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