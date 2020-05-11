11 Май 2020 2020-05-11T10:55:27+03:00

Оперштаб рассказал подробности о седьмой жертве коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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11 мая стало известно о том, что в Кузбассе от коронавирусной инфекции скончался седьмой пациент. Подробности случившегося озвучили в оперативном штабе области.

-Один пациент, получавший лечение, скончался. Возраст мужчины – 91 год. Он проживал в Новокузнецке. У пациента развилась тяжёлая форма пневмонии, - прозвучало в оперативной сводке.

Напомним, что в понедельник, 11 мая, стало известно о девяти новых заболевших коронавирусом в области. Шесть случаев выявлено в Новокузнецке, два – в белове и один в Калтане.

Выздоровело на данный момент еще восемь пациентов, всего таких человек теперь насчитывается 70.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 183 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7120 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU