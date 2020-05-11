2020-05-11T11:42:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса

Почти все внутренние контакты исключены
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаНовокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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В больнице №29 в Новокузнецке усилили меры защиты пациентов и врачей от внутрибольничного инфицирования коронавирусом. Внутренние контакты почти полностью исключены.

В дополнение к тому, что специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты и укладками для проведения экстренной личной профилактики, реализован комплекс дополнительных мер.

Так, в медучреждении при приеме экстренных пациентов проводится контроль на выявление ОРВИ – это первичный осмотр, измерение температуры, сбор эпиданамнеза.

Для персонала внутренние контакты, кроме абсолютно необходимых для лечебного и диагностического процессов, были полностью исключены.

В стационарах создаются так называемые «красные» и «зеленые» зоны с предусмотренными шлюзами между ними. Диагностические и лечебные манипуляции, питание и уход за пациентами во всех возможных случаях осуществляется в палатах.

-Все наши медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, подлежат обязательному лабораторному обследованию на COVID-19 один раз в неделю, – комментирует Ольга Исаева, врач-эпидемиолог санитарно-эпидемиологического отдела НГКБ № 29. – Для предупреждения заражения коронавирусом медработников в больнице строго соблюдается санитарно-противоэпидемический режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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