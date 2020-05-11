Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса
В больнице №29 в Новокузнецке усилили меры защиты пациентов и врачей от внутрибольничного инфицирования коронавирусом. Внутренние контакты почти полностью исключены.
В дополнение к тому, что специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты и укладками для проведения экстренной личной профилактики, реализован комплекс дополнительных мер.
Так, в медучреждении при приеме экстренных пациентов проводится контроль на выявление ОРВИ – это первичный осмотр, измерение температуры, сбор эпиданамнеза.
Для персонала внутренние контакты, кроме абсолютно необходимых для лечебного и диагностического процессов, были полностью исключены.
В стационарах создаются так называемые «красные» и «зеленые» зоны с предусмотренными шлюзами между ними. Диагностические и лечебные манипуляции, питание и уход за пациентами во всех возможных случаях осуществляется в палатах.
-Все наши медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, подлежат обязательному лабораторному обследованию на COVID-19 один раз в неделю, – комментирует Ольга Исаева, врач-эпидемиолог санитарно-эпидемиологического отдела НГКБ № 29. – Для предупреждения заражения коронавирусом медработников в больнице строго соблюдается санитарно-противоэпидемический режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»