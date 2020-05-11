2020-05-11T12:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе от коронавируса вылечилось восемь человек

Их общее число достигло 70
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе от коронавируса вылечилось восемь человекВ Кузбассе от коронавируса вылечилось восемь человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно данным, опубликованным оперативным штабом области, в Кузбассе к 11 мая от коронавируса выздоровело еще восемь человек. Их тесты показали отрицательные результаты на инфекцию.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 70.

С учетом того, что в понедельник было зафиксировано еще девять случаев заболевания коронавирусом, общее число их достигло 260. Семеро пациентов скончались, в больницах под наблюдением врачей находится 183 пациента. Еще 7120 человек остаются дома, в обсерватора и инфекционных больницах на обязательной 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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