В Кузбассе от коронавируса вылечилось восемь человек
Согласно данным, опубликованным оперативным штабом области, в Кузбассе к 11 мая от коронавируса выздоровело еще восемь человек. Их тесты показали отрицательные результаты на инфекцию.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло 70.
С учетом того, что в понедельник было зафиксировано еще девять случаев заболевания коронавирусом, общее число их достигло 260. Семеро пациентов скончались, в больницах под наблюдением врачей находится 183 пациента. Еще 7120 человек остаются дома, в обсерватора и инфекционных больницах на обязательной 14-дневной изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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