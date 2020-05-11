2020-05-11T13:35:45+03:00
Общество

В Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты

Главная цель – пресечь неофициальные выходы на воду
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В Кузбассе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают патрулировать реки. Их задача – пресечь выход на воду, ведь официально навигационный сезон открывается только 29 мая.

Специалисты напоминают, что до этих сроков эксплуатация правсредств опасна. Инспекторы МЧС. Из-за подъема уровня воды, стремительного течения и наличия в ней бревен, досок и упавших деревьев может быть поврежден двигатель, корпус судна, а также само оно может перевернуться.

-Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за нарушение ограничений по районам и условиям плавания. За управление судном в нетрезвом состоянии инспекторский состав имеет право поместить судно на специализированную штрафную стоянку. Также такая мера предусмотрена для лиц, не имеющих при себе документов на транспортное средство и для владельцев, чьи судна имеют технические неисправности, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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