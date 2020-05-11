11 Май 2020 2020-05-11T13:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Густой столб дыма, поднимавшийся днем 11 мая над Заводским районом, не на шутку встревожил кемеровчан. А гул сирен несущихся пожарных машин лишь усилил тревогу. Как оказалось, горело здание на улице Тухаческого, 55.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/778460" frameborder="0"></iframe> 55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы выложили в социальных сетях кадры с места чрезвычайного происшествия. На видео и фото снято здание, охваченное огнем, и густой столб дыма. А также пожарные, которые заняты работой.

- Сигнал к нам поступил в 16.08. На момент прибытия первого подразделения нежилое здание было полностью охвачено огнем. По оперативным данным, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

От МЧС к тушению пожара привлекалось 55 человек и 15 единиц техники. На 17.10 открытое горение было ликвидировано, однако пожарные продолжали работу по проливке конструкций. Причины и обстоятельства начала пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU