2020-05-11T13:38:08+03:00
Происшествия

55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове

Огонь уничтожил строение [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Густой столб дыма, поднимавшийся днем 11 мая над Заводским районом, не на шутку встревожил кемеровчан. А гул сирен несущихся пожарных машин лишь усилил тревогу. Как оказалось, горело здание на улице Тухаческого, 55.

55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы выложили в социальных сетях кадры с места чрезвычайного происшествия. На видео и фото снято здание, охваченное огнем, и густой столб дыма. А также пожарные, которые заняты работой.

- Сигнал к нам поступил в 16.08. На момент прибытия первого подразделения нежилое здание было полностью охвачено огнем. По оперативным данным, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

От МЧС к тушению пожара привлекалось 55 человек и 15 единиц техники. На 17.10 открытое горение было ликвидировано, однако пожарные продолжали работу по проливке конструкций. Причины и обстоятельства начала пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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