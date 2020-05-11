2020-05-11T14:10:47+03:00
Общество

Кемеровские хирурги спасли руку самбисту

Мужчина мог остаться без конечности в возрасте всего 49-ти лет
Ирина АВТУШКО
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Кемеровские хирурги спасли руку самбисту. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаКемеровские хирурги спасли руку самбисту. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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Врачи областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского спасти кисть 49-летнему мужчине, профессионально занимавшемуся самбо. Из-за нагрузок у него развился артроз кистевого сустава, что могло привести к потере конечности.

К медикам пациент был доставлен в критическом состоянии.

-Пациент поступил к нам с сильными болями правой кисти на фоне выраженного артроза кистевого сустава, наблюдалось разрушение костей запястья, обнаружены кисты. Мужчина не мог пользоваться правой рукой, что особенно важно, так как он — правша, - рассказывает Алексей Басов, врач травматолог-ортопед областной больницы скорой медицинской помощи. - В ходе операции дефект разрушенной кости был замещен фрагментом здоровой кости, взятой из таза пациента. Кроме того, из кистевого сустава удалили нервные окончания, которые вызывали болевые ощущения.

Специалисты сообщают, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он выписан с рекомендациями по реабилитации.

Кстати, подобная патология встречается довольно редко. В ведущих клиниках области в год проводится всего одна-две подобные операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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