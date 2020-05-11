2020-05-11T14:43:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом

Так они решили подержать медицинский персонал и пациентов
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПКВ Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК
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Кемеровские музыканты решили поддержать сотрудников и пациентов Областной клинической инфекционной больницы, где проходят лечение зараженные коронавирусом больные. Прямо под окнами они устроили для них концерт.

В Кемерове для сотрудников инфекционной больницы и пациентов прошел концерт струнного квартета «Destiny» с участием саксофониста, вокалиста и трубача. Музыканты исполнили классические мелодии, песни военных лет, композиции советской и зарубежной эстрады. Так творческий коллектив включился во всероссийскую акцию «Мы вместе», призваннуюподдержать врачей, рискующих жизнью и приободрить тех, кто лечится от опасной болезни.

-Мы старались подобрать такой репертуар, чтобы он никого не раздражал, не потревожил покой. Люди болеют, состояние разное, им тяжело. Поэтому исполняем больше лирических композиций, которые на слуху. И чтобы угодить людям разного возраста, - рассказывает руководитель струнного квартета «Destiny» Диана Шахбанова.

Те пациенты, кому позволило состояние, выглянули в окна, аплодировали и даже подпевали. А медработники, которые не были задействованы в лечебном процессе, сняли защитные костюмы и вышли на крыльцо корпуса, а остальные – в полной экипировке слушали концерт из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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