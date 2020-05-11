2020-05-11T17:46:21+03:00
Общество

28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию

Однако до Кузбасса доберутся лишь 26 из них
Екатерина РОМАНОВА
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28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию28 кузбассовцев вернулись с Бали в РоссиюФото: Андрей АБРАМОВ
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Почти три десятка кузбассовцев смогли вернуться из заграницы в Россию. Однако в родной регион приедут не все.

Вечером 11 мая в Новосибирске приземлился самолет из Индонезии, с острова Бали. На его борту прибыли 28 жителей Кузбасса. Ранее у них не было возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

- После обязательного медосмотра 26 из них доставят специальным автотранспортом в Кемерово, где они будут находиться на самоизоляции, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Однако не все вернувшиеся на родину приедут в Кузбасс: двое их них решили остаться в Новосибирске.

Напомним, это не первый борт, который доставил на домой наших земляков. Так, в ночь на 20 апреля в Кемерове приземлился самолет с 61 кузбассовцем на борту из Таиланда. А в субботу, 9 мая, к областной центр прилетел самолет из Якутии с 82 жителями региона на борту. Все они работали на нефтяном месторождении, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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