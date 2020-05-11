28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию
Почти три десятка кузбассовцев смогли вернуться из заграницы в Россию. Однако в родной регион приедут не все.
Вечером 11 мая в Новосибирске приземлился самолет из Индонезии, с острова Бали. На его борту прибыли 28 жителей Кузбасса. Ранее у них не было возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
- После обязательного медосмотра 26 из них доставят специальным автотранспортом в Кемерово, где они будут находиться на самоизоляции, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Однако не все вернувшиеся на родину приедут в Кузбасс: двое их них решили остаться в Новосибирске.
Напомним, это не первый борт, который доставил на домой наших земляков. Так, в ночь на 20 апреля в Кемерове приземлился самолет с 61 кузбассовцем на борту из Таиланда. А в субботу, 9 мая, к областной центр прилетел самолет из Якутии с 82 жителями региона на борту. Все они работали на нефтяном месторождении, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»