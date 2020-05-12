85-летний мужчина пропал 9 мая в Кузбассе

12 Май 2020 2020-05-12T06:40:00+03:00

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В Новокузнецком районе объявлен сбор на поиск пожилого местного жителя. 85-летний Петр Рубцов пропал 9 мая.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 85-летнего жителя поселка Чистогорский, что в Новокузнецком районе. Известно, что в последний раз Петра Рубцова видели 9 мая, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, красная клетчатая рубашка, светло-синие брюки, черные короткие сапоги, коричневая кепка.

Внимание! Мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Если вам известно местонахождение Петра Рубцова или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU