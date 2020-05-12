Четырех человек спасли пожарные из горящего дома в Кемерове

12 Май 2020 2020-05-12T06:43:41+03:00

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На пожаре, который произошел в одном из многоквартирных домов в Кемерове 11 мая, сотрудники МЧС спасли четырех человек. Двоим из них потребовалась медицинская помощь.

Днем 11 мая, в 14.49, жильцы одного из многоквартирных домов на проспекте Ленина почувствовали запах дыма и сообщили об этом в пожарную охрану . На место тут же выдвинусь 30 человек и 9 единиц техники. Пожарные установили, что возгорание началось в квартире на пятом этаже, и тут же, одновременно с тушением пожара, стали эвакуировать жильцов дома.

- Специалисты газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели из задымленной квартиры мужчину и женщину с применением специальных спасательных устройств, им потребовалась скорая медицинская помощь и госпитализация, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Еще двух человек - женщину с ребенком - пожарные вывели из квартиры на четвертом этаже. Для эвакуации потребовались специальные устройства для защиты органов дыхания. Ни женщине, ни ребенку помощь врачей не потребовалась.

- В квартире в ванной комнате обгорели стены, потолок и электроприбор на общей площади четыре квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС России о последствиях пожара. - Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU