Шестеро взрослых и двое детей выпали из окон в Кузбассе

12 Май 2020 2020-05-12T06:47:02+03:00

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Долгие выходные не для всех кузбассовцев прошли спокойно. Так, несколько кузбассовцев с 8 по 11 мая пострадали от падения с высоты. Спасти удалось не всех.

Сразу шестеро взрослых из разных кузбасских городов пострадали от падения с высоты. Спасти удалось не всех. Так, до прибытия скорой скончался 25-летний новокузнечанин -он упал в вентиляционную шахту. Еще один мужчина, 23-летний житель Мысков, выпал из окна четвертого этажа.

- В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию, позже он скончался, - сообщает пресс-служба Кемеровского центра медицины катастроф.

В тяжелом состоянии находятся 28-летний и 55-летний жители Кемерова. Один из них упал с высоты четвертого этажа, другой - с высоты третьего. Оба получили кататравмы, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Еще один пожилой кузбассовец - 60-летний житель Новокузнецкого района - упал с террасы второго этажа. Он также сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Среди пострадавших от падения с высоты есть и 42-летняя жительница Анжеро-Судженска: она упала с шестого этажа и сейчас находится в реанимации.

А вот двое детей - оба из Новокузнецка - травмировались во время игры во дворе. 12-летняя девочка забралась на дерево и свалилась с него, а 3-летний мальчик упал во дворе своего дома. Обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU