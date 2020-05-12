Шестеро взрослых и двое детей выпали из окон в Кузбассе
Долгие выходные не для всех кузбассовцев прошли спокойно. Так, несколько кузбассовцев с 8 по 11 мая пострадали от падения с высоты. Спасти удалось не всех.
Сразу шестеро взрослых из разных кузбасских городов пострадали от падения с высоты. Спасти удалось не всех. Так, до прибытия скорой скончался 25-летний новокузнечанин -он упал в вентиляционную шахту. Еще один мужчина, 23-летний житель Мысков, выпал из окна четвертого этажа.
- В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию, позже он скончался, - сообщает пресс-служба Кемеровского центра медицины катастроф.
В тяжелом состоянии находятся 28-летний и 55-летний жители Кемерова. Один из них упал с высоты четвертого этажа, другой - с высоты третьего. Оба получили кататравмы, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Еще один пожилой кузбассовец - 60-летний житель Новокузнецкого района - упал с террасы второго этажа. Он также сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Среди пострадавших от падения с высоты есть и 42-летняя жительница Анжеро-Судженска: она упала с шестого этажа и сейчас находится в реанимации.
А вот двое детей - оба из Новокузнецка - травмировались во время игры во дворе. 12-летняя девочка забралась на дерево и свалилась с него, а 3-летний мальчик упал во дворе своего дома. Обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU