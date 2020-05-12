2020-05-12T08:37:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человек

В регионе выросло число заболевших COVID-19
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человекЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 12 мая стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Кузбассе. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 9 новых случаев.

Всего за сутки в Кузбассе тесты показали наличие коронавирусной инфекции еще у 9 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 на 12 мая достигло 269 человек. Из них 78 пациентов инфекционных больниц уже выздоровели и выписаны домой. О последних восьми выздоровевших стало известно 12 мая. А вот семерым жителям региона врачи не смогли помочь: они скончались от развившейся пневмонии или сопутствующих заболеваний.

184 человека продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных больницах Кузбасса. А еще 7235 человек находятся на самоизоляции дома, в обсерваторах или стационарах области. Эти люди контактировали с заболевшими или сами прибыли из других регионов, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, или же из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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