2020-05-12T07:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь человек излечились от коронавируса в Кузбассе

Число выздоровевших достигло 78 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Восемь человек излечились от коронавируса в КузбассеВосемь человек излечились от коронавируса в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром 12 мая стало известно о новых случаях выздоровления кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус. Сейчас их число достигло 78 человек.

По данным, которые предоставил оперативный штаб, в регионе выздоровели еще восемь человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Таким образом, с момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 78 кузбассовцев. Сейчас в больницах находятся еще 184 человека с подтвержденным диагнозом.

Отметим также, что есть и летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Напомним, задать все интересующие вопросы о коронавирусе можно по телефонам горячей линии: (3842) 555-115 или 115.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Россельхозбанке в честь 75-летия Победы можно оформить вклад под 7 процентов годовых
Кузбассовцев обязали соблюдать масочный режим
Новокузнечане массово садились за руль пьяными в праздники
Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы в Кузбассе
В каких городах Кузбасса выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Восемь человек излечились от коронавируса в Кузбассе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человек
Шестеро взрослых и двое детей выпали из окон в Кузбассе
Четырех человек спасли пожарные из горящего дома в Кемерове
85-летний мужчина пропал 9 мая в Кузбассе
Гулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцам
28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию
Магазины одежды, обуви и бытовой техники заработают с 12 мая в Кузбассе
В Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом
Кемеровские хирурги спасли руку самбисту
55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове
В Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты
В Кузбассе от коронавируса вылечились восемь человек
Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса