12 Май 2020 2020-05-12T07:26:12+03:00

Восемь человек излечились от коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Утром 12 мая стало известно о новых случаях выздоровления кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус. Сейчас их число достигло 78 человек.

По данным, которые предоставил оперативный штаб, в регионе выздоровели еще восемь человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Таким образом, с момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 78 кузбассовцев. Сейчас в больницах находятся еще 184 человека с подтвержденным диагнозом.

Отметим также, что есть и летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Напомним, задать все интересующие вопросы о коронавирусе можно по телефонам горячей линии: (3842) 555-115 или 115.

ИСТОЧНИК KP.RU