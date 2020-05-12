2020-05-12T08:28:36+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы в Кузбассе

Также на платформе работодатели смогут подобрать себе персонал
Яков КРЫМСКИЙ
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С апреля 2020 года Сервис экосистемы Сбербанка Работа.ру активно сотрудничает с Правительством Кузбасса. Благодаря этому жителям региона стало проще и быстрее искать работу.

По данным аналитиков, только в Кемеровской области на сервисе Работа.ру размещено более 4900 вакансий, в этот список входят различные позиции, в том числе — вахтовые вакансии, а также удаленная работа.

Сервис предлагает индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и Работа.ру. На платформе онлайн-рекрутера Работа.ру размещено более 16 миллионов резюме, зарегистрировано более 475 тысяч работодателей и ежемесячно размещается более 200 тысяч вакансий.

Также Работа.ру запустила уникальный бесплатный сервис «Проверенный работодатель», который оценивает финансовые показатели компаний, собирает новости о них и, тем самым, помогает соискателям выбрать надежное место работы.

Процесс авторизации и регистрации новых пользователей на сайте и в мобильном приложении Работа.ру очень простой. Регистрацию можно пройти через одну из популярных социальных сетей или с помощью Сбербанк ID. Для удобства поиска соискателями удаленной работы сервис Работа.ру запустил отдельную точку входа — doma.rabota.ru.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Официальный сайт сервиса: www.rabota.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

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