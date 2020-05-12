2020-05-12T08:55:45+03:00
Общество

Новокузнечане массово садились за руль пьяными в праздники

Некоторые сделали это не в первый раз
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане массово садились за руль пьяными в праздникиНовокузнечане массово садились за руль пьяными в праздникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В два раза больше нетрезвых новокузнечан сели за руль за три минувших праздничных дня. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать 21 безответственного водителя.

С 9 по 11 мая в Новокузнецке задержали 31 пьяного водителя - это в два раза больше, чем в обычные дни. Сначала выпил «боевые 100 грамм», а потом сел за руль сразу 21 горожанин. Причем двое из них сделали это, уже будучи лишенными водительских прав за пьяную езду. Оба автолюбителя стали фигурантами уголовного дела, а значит, и наказание они понесут более строгое: вплоть до лишения свободы и штрафа до 300 тысяч рублей.

Еще 19 новокузнечан впервые сели пьяными за руль. В отношении них составлены административные материалы.

- Водительского удостоверения они теперь лишатся на полтора-два года, плюс уплатят штраф в 30 тысяч рублей, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу Новокузнецку. - Всего же с начала года на дорогах города инспекторы ГИБДД Новокузнецка выявили 650 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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