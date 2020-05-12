2020-05-12T09:00:39+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Россельхозбанке в честь 75-летия Победы можно оформить вклад под 7 процентов годовых

Акция «Победная ставка!» проходит с 9 по 31 мая 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Россельхозбанк проводит специальную акцию, которая дает возможность клиентам оформить вклад по ставке до 7 процентов годовых.

Акция «Победная ставка!» проходит с 9 по 31 мая 2020 года. Специальные условия распространяются на вклад, открытый на 1 год 1 месяц, 2, 3 и 4 года при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей. Оформить вклад можно как в отделении Банка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«День Победы в Великой Отечественной войне – это самый главный праздник для нашей огромной страны. В честь этого события РСХБ разработал специальные высокодоходные условия по вкладам под названием «Победная ставка!». Также Банк запустил потребительское кредитование по ставке от 7,5 процента годовых в рамках предложения «За нами Победа!», – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Специальные условия предложения «За нами Победа!» действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 миллионов рублей со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет. Воспользоваться предложением можно с 1 мая по 1 октября 2020 года включительно.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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