12 Май 2020 2020-05-12T10:30:08+03:00

Новый терминал в аэропорту в Кемерове откроется в 2021 году . ФОТО: gosmaket.ru

6 мая был подписан договор с генеральным подрядчиком

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6 мая подписан договор с генеральным подрядчиком на строительство нового терминала в аэропорту имени Леонова в Кемерове. Работы должны завершиться во втором квартале 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, стоимость контракта составляет 2,8 миллиарда рублей. Для застройки нового аэровокзального комплекса уже освобождена площадка, демонтированы восемь объектов.

Проект предусматривает возведение современного комфортного трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток до миллиона пассажиров в год. При дальнейшем росте пассажиропотока предполагается его дальнейшее развитие.

Помимо проекта строительства нового терминального комплекса планируется реконструкция аэродрома.

-Четкое и эффективное взаимодействие инвестора ООО «Новапорт Холдинг» с Правительством Кузбасса, государственными структурами, профессиональный опыт компании – генерального подрядчика позволят реализовать действительно важный и необходимый для жителей Кемеровской области проект в заявленные сроки, -сообщил руководитель сибирского кластера ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

ИСТОЧНИК KP.RU