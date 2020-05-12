2020-05-12T11:17:41+03:00
Общество

В паркинге торгового комплекса Новокузнецка нарушились требования пожарной безопасности

Во время проверки обнаружилось отсутствие установки пожаротушения
Ирина АВТУШКО
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В паркинге торгового комплекса Новокузнецка нарушились требования пожарной безопасности. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.В паркинге торгового комплекса Новокузнецка нарушились требования пожарной безопасности. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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В подземном паркинге одного из торговых комплексов Новокузнецка выявили нарушение требований пожарной безопасности. В частности, отсутствовала автоматическая установка пожаротушения.

Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры совместно с органами госпожнадзора. Руководству паркинга было внесено представление об их устранении, но выполнены требования были лишь частично.

В связи с этим прокурор Новокузнецка обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц, его требования были удовлетворены.

-Судебные приставы ознакомили руководство гаражного кооператива с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, также руководитель паркинга был предупрежден об уголовной ответственности, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - После чего требования исполнительного документа были исполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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