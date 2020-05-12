2020-05-12T11:35:45+03:00
Бизнес-новости Кемерова

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

Фонд «Память поколений» будет помогать всем участникам боевых действий
Яков КРЫМСКИЙ
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «Память поколений».

С 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7 процента годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из них, а прогнозируемый объем отчислений превышает 100 миллионов рублей.

Минимальный размер вклада – 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств – 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

- Задача вклада «Помню. Горжусь» – дать клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке и совместно с фондом «Память поколений» помочь ветеранам всех боевых действий, в которых участвовала наша страна, сохранять здоровье и жизнь, - отметила Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

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