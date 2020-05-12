12 Май 2020 2020-05-12T12:22:42+03:00

В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом, где находились три человека. Двое из них погибли.

В октябре 2018 года в одном из частных домов Ижморского района были обнаружены тела 47-летней женщины и ее 55-летнего мужа. Также была госпитализирована 52-летняя хозяйка жилища. Осмотр показал, что причиной пожара стал поджог.

Сама пострадавшая рассказала следователям, что 64-летний сосед угрожал ей и обещал сжечь. В свою очередь, очевидцы сообщили, что видели этого мужчину возле дома. Пенсионера задержали.

- Следователям он рассказал, что испытывал к 52-летней соседке чувства. В тот день, проходя мимо ее дома, в окно он увидел, что у женщины гости, в том числе мужчина, и приревновал ее. Позже он снова подошел к ее дому и услышал стоны. Посчитал, что у женщины интимные отношения, решил проучить возлюбленную и ее партнера, для чего принес бензин, облил им веранду дома и поджег, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Один из соседей заметил пожар и успел вытащить хозяйку.

В рамках расследования уголовного дела пенсионеру проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU