2020-05-12T12:22:42+03:00
Происшествия

В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человек

Экспертиза признала его вменяемым
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человекВ Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом, где находились три человека. Двое из них погибли.

В октябре 2018 года в одном из частных домов Ижморского района были обнаружены тела 47-летней женщины и ее 55-летнего мужа. Также была госпитализирована 52-летняя хозяйка жилища. Осмотр показал, что причиной пожара стал поджог.

Сама пострадавшая рассказала следователям, что 64-летний сосед угрожал ей и обещал сжечь. В свою очередь, очевидцы сообщили, что видели этого мужчину возле дома. Пенсионера задержали.

- Следователям он рассказал, что испытывал к 52-летней соседке чувства. В тот день, проходя мимо ее дома, в окно он увидел, что у женщины гости, в том числе мужчина, и приревновал ее. Позже он снова подошел к ее дому и услышал стоны. Посчитал, что у женщины интимные отношения, решил проучить возлюбленную и ее партнера, для чего принес бензин, облил им веранду дома и поджег, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Один из соседей заметил пожар и успел вытащить хозяйку.

В рамках расследования уголовного дела пенсионеру проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПАО «Сбербанк России» запустил проект «Улицы героев»
В Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии
Кузбасские власти рассказали о судьбе опасных долгостроев
Россельхозбанк представил коллекцию памятных монет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человек
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
На Юргинском военном полигоне произошел взрыв
В паркинге торгового комплекса Новокузнецка нарушались требования пожарной безопасности
Новый терминал в аэропорту в Кемерове откроется в 2021 году
Кузбасские магазины обязали продавать маски
В Россельхозбанке в честь 75-летия Победы можно оформить вклад под 7 процентов годовых
Кузбассовцев обязали соблюдать масочный режим
Новокузнечане массово садились за руль пьяными в праздники
Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы в Кузбассе
В каких городах Кузбасса выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Восемь человек излечились от коронавируса в Кузбассе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человек
Шестеро взрослых и двое детей выпали из окон в Кузбассе
Четырех человек спасли пожарные из горящего дома в Кемерове
85-летний мужчина пропал 9 мая в Кузбассе
Гулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцам
28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию
Магазины одежды, обуви и бытовой техники заработают с 12 мая в Кузбассе
В Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом
Кемеровские хирурги спасли руку самбисту
55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове
В Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты
В Кузбассе от коронавируса вылечились восемь человек
Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса