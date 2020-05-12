2020-05-12T12:31:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк представил коллекцию памятных монет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Памятные монеты, реализуемые Банком, имеют все необходимые сертификаты
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована, что делает изделие желанным подарком. Фото: Россельхозбанк.Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована, что делает изделие желанным подарком. Фото: Россельхозбанк.
Изменить размер текста:

Россельхозбанк предлагает клиентам приобрести серебряные монеты из эксклюзивной коллекции, посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

В коллекцию из семи монет входят три из серии «Оружие Победы», изображающие легендарный танк Т-34, реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» и многоцелевой биплан У-2 (ПО-2). В честь 75-летия бессмертного подвига советского народа также отчеканены монеты «Письма», «Журавли», «День Великой Победы» и «Вечный огонь».

«С 1941 по 1945 год в безжалостной и кровопролитной войне наш народ отстаивал свое право на жизнь и свободу и спас не только свою Родину, но и весь мир от нацизма. Каждый год мы отмечаем День Победы – «праздник со слезами на глазах». И наш священный долг как потомков победителей – навсегда сохранить память об их беспримерном подвиге и самоотверженном героизме. Этой цели послужат и монеты, отчеканенные в честь Великой Победы», – сказал директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергей Фетисов.

Памятные монеты, реализуемые Банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована, что делает изделие желанным подарком.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПАО «Сбербанк России» запустил проект «Улицы героев»
В Кемеровском аэропорту приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии
Кузбасские власти рассказали о судьбе опасных долгостроев
Россельхозбанк представил коллекцию памятных монет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кузбассе ревнивый пенсионер поджег дом и убил двух человек
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
На Юргинском военном полигоне произошел взрыв
В паркинге торгового комплекса Новокузнецка нарушались требования пожарной безопасности
Новый терминал в аэропорту в Кемерове откроется в 2021 году
Кузбасские магазины обязали продавать маски
В Россельхозбанке в честь 75-летия Победы можно оформить вклад под 7 процентов годовых
Кузбассовцев обязали соблюдать масочный режим
Новокузнечане массово садились за руль пьяными в праздники
Сбербанк запустил сервис для быстрого поиска работы в Кузбассе
В каких городах Кузбасса выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Восемь человек излечились от коронавируса в Кузбассе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 12 мая: 269 человек
Шестеро взрослых и двое детей выпали из окон в Кузбассе
Четырех человек спасли пожарные из горящего дома в Кемерове
85-летний мужчина пропал 9 мая в Кузбассе
Гулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцам
28 кузбассовцев вернулись с Бали в Россию
Магазины одежды, обуви и бытовой техники заработают с 12 мая в Кузбассе
В Кемерове музыканты выступили под окнами больницы, где лечатся заболевшие коронавирусом
Кемеровские хирурги спасли руку самбисту
55 пожарных больше часа тушили здание в Кемерове
В Кузбассе МЧС продолжает патрулировать водные объекты
В Кузбассе от коронавируса вылечились восемь человек
Новокузнецкой больнице пришлось усилить меры защиты врачей и пациентов от коронавируса