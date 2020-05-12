Россельхозбанк представил коллекцию памятных монет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

12 Май 2020 2020-05-12T12:31:37+03:00

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Россельхозбанк предлагает клиентам приобрести серебряные монеты из эксклюзивной коллекции, посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

В коллекцию из семи монет входят три из серии «Оружие Победы», изображающие легендарный танк Т-34, реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» и многоцелевой биплан У-2 (ПО-2). В честь 75-летия бессмертного подвига советского народа также отчеканены монеты «Письма», «Журавли», «День Великой Победы» и «Вечный огонь».

«С 1941 по 1945 год в безжалостной и кровопролитной войне наш народ отстаивал свое право на жизнь и свободу и спас не только свою Родину, но и весь мир от нацизма. Каждый год мы отмечаем День Победы – «праздник со слезами на глазах». И наш священный долг как потомков победителей – навсегда сохранить память об их беспримерном подвиге и самоотверженном героизме. Этой цели послужат и монеты, отчеканенные в честь Великой Победы», – сказал директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергей Фетисов.

Памятные монеты, реализуемые Банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована, что делает изделие желанным подарком.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.