Россельхозбанк представил коллекцию памятных монет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Россельхозбанк предлагает клиентам приобрести серебряные монеты из эксклюзивной коллекции, посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
В коллекцию из семи монет входят три из серии «Оружие Победы», изображающие легендарный танк Т-34, реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» и многоцелевой биплан У-2 (ПО-2). В честь 75-летия бессмертного подвига советского народа также отчеканены монеты «Письма», «Журавли», «День Великой Победы» и «Вечный огонь».
«С 1941 по 1945 год в безжалостной и кровопролитной войне наш народ отстаивал свое право на жизнь и свободу и спас не только свою Родину, но и весь мир от нацизма. Каждый год мы отмечаем День Победы – «праздник со слезами на глазах». И наш священный долг как потомков победителей – навсегда сохранить память об их беспримерном подвиге и самоотверженном героизме. Этой цели послужат и монеты, отчеканенные в честь Великой Победы», – сказал директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергей Фетисов.
Памятные монеты, реализуемые Банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована, что делает изделие желанным подарком.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).
Партнерский материал.