Кузбасские власти рассказали о судьбе опасных долгостроев

12 Май 2020 2020-05-12T13:12:09+03:00

Сегодня их либо сносят, либо восстанавливают

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Кузбасские власти рассказали о судьбе брошенных и недостроенных объектов. Таких в области было выявлено 1091.

Сегодня по поручению губернатора Кузбасса создан реестр брошенных и недостроенных объектов, которые представляют потенциальную опасность. Информация о них обновляется ежемесячно.

В общей сложности в городах и районах выявлен 1091 объект, из них 410 - демонтированы, 72 - отремонтированы либо достроены и введены в эксплуатацию. Таким образом, полностью «отработаны» 44 процента объектов.

По-прежнему на контроле остаются 609 объектов, из которых 276 подлежат сносу, 152 планируется ввести в эксплуатацию после необходимых работ, 43 выставлены на продажу, 12 принимаются в муниципальную собственность, 19 законсервированы.

В отношении 107 объектов окончательного решения пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU