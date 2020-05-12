ПАО «Сбербанк России» запустил проект «Улицы героев»

12 Май 2020 2020-05-12T13:36:14+03:00

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К 75-летию Великой Победы Сибирский банк ПАО Сбербанк запустил проект «Улицы героев». В рамках проекта на домах появятся памятные доски с биографиями героев Великой Отечественной войны.

На фасадах подразделений банка, которые расположены на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, появятся памятные доски с краткой биографией героя и описанием его подвига. На сегодня уже установлены первые таблички: по одной на центральных улицах Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Омска. Еще 48 будут размещены в течение юбилейного года.

- Наш проект призван рассказать о великом подвиге героев, о тех, кем мы гордимся, о ком помним и кого чтим. Эта инициатива стала составной частью целого комплекса мероприятий, которые Сбербанк подготовил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего их более 700, объединенных одной общей целью – помочь россиянам оказать поддержу ветеранам, а также почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений, - отметила Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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Партнерский материал.