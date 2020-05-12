В Новокузнецке мужчина разгромил продуктовый магазин

12 Май 2020 2020-05-12T14:37:46+03:00

Больше всего пострадали полки с алкоголем

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В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который разгромил продуктовый магазин. Больше всего досталось полкам с алкоголем.

О произошедшем стражам порядка сообщил один из сотрудников торговой точки. Он рассказал, что один из покупателей громит витрины с алкогольной продукцией. На место происшествия были направлены наряды полиции и сотрудники Росгвардии.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина. Как выяснилось, он находится под административным надзором и до настоящего момента находился в розыске.

-Посетитель был застигнут персоналом магазина при попытке кражи сигарет. Работники торгового зала пресекли попытку хищения, чем сильно разозлили злоумышленника. После этого он принялся рушить стеллажи с алкоголем, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сумма причиненного новокузнечанином ущерба устанавливается. Ему же самому за умышленные уничтожение или повреждение имущества грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU