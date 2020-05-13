2020-05-13T03:25:35+03:00
Общество

На кузбасской автотрассе вводится реверсивное движение автомобилей

Нововведения начинает действовать с 13 мая
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской автотрассе вводится реверсивное движение автомобилейНа кузбасской автотрассе вводится реверсивное движение автомобилейФото: Иван ПРОХОРОВ
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Уже в среду, 13 мая, на одном из участков федеральной трассе Р-255 «Сибирь» начинает действовать реверсивное движение автомобилей.

О том, что на одной из участков автотрассы» устанавливается реверсивное движение, сообщает пресс-служба «Сибавтодора». Оно будет действовать на железнодорожном переезде на 483 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Реверсивное движение – временная мера, необходимая для того, чтобы провести ремонтные работы на железнодорожных путях.

– 13 мая с 8 до 17 часов по местному времени на железнодорожном переезде, расположенном на 483 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», автомобильное движение будет осуществляться в реверсивном режиме, – уточняет пресс-служба «Сибуправтодора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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