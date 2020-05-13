2020-05-13T03:57:49+03:00
Общество

Сирены будут выть два дня в Новокузнецке

Горожан просят не волноваться
Екатерина РОМАНОВА
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Сирены будут выть два дня в НовокузнецкеСирены будут выть два дня в НовокузнецкеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Новокузнецке в течение двух дней будут завывать сирены. Городские экстренные службы призывают новокузнечан не волноваться.

13 и 14 мая в Новокузнецке будет проводиться плановая проверка системы оповещения. В течение двух дней с 10.00 до 14.00 в разных районах буду кратковременно включаться сирены.

На 13 мая специалисты запланировали проверку в Центральном, Кузнецкой, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А 14 мая сирены будут выть в Заводском и Новоильинском районах.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службы УЗНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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