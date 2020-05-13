Сирены будут выть два дня в Новокузнецке
В Новокузнецке в течение двух дней будут завывать сирены. Городские экстренные службы призывают новокузнечан не волноваться.
13 и 14 мая в Новокузнецке будет проводиться плановая проверка системы оповещения. В течение двух дней с 10.00 до 14.00 в разных районах буду кратковременно включаться сирены.
На 13 мая специалисты запланировали проверку в Центральном, Кузнецкой, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А 14 мая сирены будут выть в Заводском и Новоильинском районах.
- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службы УЗНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU