Кузбассовец назвал несколько цифр и стал должен банку 1,7 миллиона рублей

13 Май 2020 2020-05-13T05:25:03+03:00

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Житель Калтана испугался, что может стать жертвой мошенников – об этом его предупредили в службе безопасности банка. Впрочем, предупредивший об этом как раз и был мошенником.

39-летний житель Калтана был не на шутку напуган, когда представитель службы безопасности банка сообщил ему о том, что от его имени подали онлайн-заявку на получение крупного кредита. Однако вместо того, чтобы самому перезвонить в банк или сходить туда, мужчина стал общаться с позвонившим. Тот заверил, что можно отменить заявку на кредит – для этого нужно назвать реквизиты карты и несколько цифр, которые придут в смс-сообщении.

Житель Калтана все сделал так, как ему сказали и неожиданно для себя получил еще одно сообщение о зачислении 1,7 миллиона рублей. После этого деньги таким же таинственным образом были переведены на неизвестный кузбассовцу номер. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник оформил от имени кузбассовца кредит и похитил эти деньги.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленник, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU