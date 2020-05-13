2020-05-13T06:52:31+03:00
Общество

В Новокузнецке начали ремонтировать дворы по нацпроекту

Подрядчики приступили к работе на 40 объектах
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке начали ремонтировать дворы по нацпроекту. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке начали ремонтировать дворы по нацпроекту. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке стартовал ремонт дворов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Всего запланировано благоустроить 68 территорий, на 40 из которых работы начались.

На первоначальном этапе будет выполнен демонтаж территорий. Сейчас дорожники убирают старые и аварийные деревья, удаляют пришедшее в негодность асфальтобетонное основание. Почти на всех объектах ведутся подготовительные работы для установки бордюрного камня.

- Кураторами в ежедневном режиме производится контроль за ходом работ, - сообщил мэр города Сергей Кузнецов. - Как только система видеонаблюдения заработает на всех объектах, контроль можно будет осуществлять уже в круглосуточном онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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