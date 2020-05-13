13 Май 2020 2020-05-13T06:55:16+03:00

Более 800 дел за нарушение противопожарной безопасности возбуждено в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

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С начала действия особого противопожарного режиме в Кузбассе возбуждено более 800 административных дел за нарушение правил пожарной безопасности. К ответственности привлечено 315 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, только за минувшие выходные в отношении правонарушителей было составлено 43 административных протокола. Специалисты напоминают, что особый режим действует в регионе с 15 апреля по 1 июня. В это время установлены дополнительные требования пожарной безопасности, также увеличены штрафы за ее нарушение.

Для должностных лиц сумма штрафа составит - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, для граждан - от двух до четырех тысяч рублей.

В МЧС предупреждают, что 13-15 мая на территории области наблюдается высокий класс пожароопасности - 4-й. В связи с этим использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены!

ИСТОЧНИК KP.RU