2020-05-13T07:28:12+03:00
Общество

Более 128 тысяч квадратных метров жилья введено в Кузбассе с начала года

Лидером стал Кемерово
Ирина АВТУШКО
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Более 128 тысяч квадратных метров жилья введено в Кузбассе сначала годаБолее 128 тысяч квадратных метров жилья введено в Кузбассе сначала годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе за четыре месяца 2020 года введено в строй 128,8 тысячи квадратных метров жилья. Лидером стал Кемерово.

Как сообщили в областном министерстве строительства, из общего объема города ввели в строй 72,5 тысячи квадратных метров, еще 55,7 тысячи квадратных метров пришлось на долю муниципальных округов и районов.

- Лидерами по темпам ввода жилья за период с января по апрель 2020 года стали Кемерово (46 тысяч квадратных метров), Кемеровский округ (17,2 тысячи), Новокузнецкий муниципальный район (9,2 тысячи), Таштагольский муниципальный район (7,2 тысячи), - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем эксперты отметили, что в ряде территорий темпы ввода жилья недостаточные. В частности, в Тяжинском округе введено 63 квадратных метра при годовом плане 9 тысяч квадратных метров. Краснобродский городской округ ввел 101 квадратный метр при годовом плане 10 тысяч квадратных метров. В Чебулинском муниципальном округе построено 142 квадратных метра при годовом плане 10 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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