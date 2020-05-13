2020-05-13T08:09:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в Кузбассе

Лидером снова стал Новокузнецк
Ирина АВТУШКО
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В каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в КузбассеВ каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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13 мая стало известно о 13 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. В оперативном штабе области рассказали, в каких территориях они были выявлены.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 10, Калтан – 1, Осинники – 1, Прокопьевский район – 1, - говорится в официальной сводке.

Напомним, что всего в Кузбассе было выявлено 282 случая заболевания. В больницах остается 191 человек, 84 выписаны (шестеро – 13 мая), ранее еще семь человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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