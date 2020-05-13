В Кемерове вандалы ночью повредили десяток автомобилей

13 Май 2020 2020-05-13T08:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове полицейские разыскивают вандалов, которые повредили не менее десяти автомобилей. Момент преступления зафиксировали видеокамеры.

От четырех горожан, проживающих в микрорайоне Южный по улице Веры Воловшиной, в полицию поступили заявления – кемеровчане сообщали о механических повреждениях автомобилей, припаркованных во дворе. Предположительно, с помощью острого предмета неизвестные поцарапали чужие машины.

-В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, точное количество пострадавших автомобилей и полную сумму причиненного материального ущерба. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Момент порчи чужого имущества зафиксировали установленные на доме видеокамеры. Теперь запись изучают полицейские.

Если кто-то располагает информацией о данном инциденте или о причастных к нему лицах, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 02, 8 (384-2) 391-711, 391-712 – дежурная часть УМВД России по городу Кемерово; 8 (384-2) 381-830 – дежурная часть отдела полиции «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU