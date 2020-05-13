2020-05-13T09:05:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии

Рейтинг составлен с учетом ключевых факторов влияния кризиса на агропромышленный комплекс
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка выделил три ключевых фактора влияния кризиса на российский АПК: рост валютного курса, изменение объема внутреннего рынка и разрыв глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Кризисные явления, в целом, имеют негативное воздействие на сельское хозяйство. Ослабление курса рубля оказывает влияние на нескольких уровнях: несмотря на то, что растет конкурентоспособность отечественных экспортеров и стимулируется импортозамещение, неизбежно растут издержки производства. Текущая ситуация, безусловно, отрицательно скажется на развитии агросектора и потребует серьезной поддержки сельхозпроизводителей. С другой стороны, для ряда направлений российского АПК сейчас открываются «окна возможностей». В части кредитной нагрузки первоочередные меры, по мнению РСХБ, должны быть направлены на сохранение субсидирования при пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с ростом стоимости реализации проектов из-за валютной составляющей.

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