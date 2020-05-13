На водоемах Кузбасса утонули двое детей

13 Май 2020 2020-05-13T11:30:59+03:00

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В Кузбассе с приходом жарких дней зафиксированы случаи гибели детей на водоемах. За минувшие сутки утонули мальчик и подросток.

Как рассказали в СУ СК России по Кемеровской области, в Прокопьевском районе 6-летний ребенок с 8-летним братом днем пошли на искусственный водоем недалеко от дома. Их родители были на работе. Мальчики стали плавать на деревянной конструкции, когда палка, которой они отталкивались, упала в воду. Пытаясь ее достать, 6-летний мальчик спрыгнул с доски и утонул, плавать он не умел. Вызванные на место медики констатировали смерть ребенка.

А в Рудничном районе города Кемерово 15-летний подросток с компанией друзей купался на озере. В какой-то момент приятели заметили, что друг стал тонуть, вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС подняли подростка из воды, он признаков жизни не подавал.

Оба погибших мальчика воспитывались в многодетных семьях.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU