Во время онлайн-урока в Кемерове включился порноролик
В кемеровской школе во время онлайн-урока включился порноролик. Случаем заинтересовались в прокуратуре.
Свидетелями взрослого видео стали школьники седьмого класса школы № 44, у которых проходил онлайн-урок по истории. В связи с этим прокуратура Центрального района города Кемерово организовала проверку.
- В ходе проверки будет дана оценка полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме, - сообщили в прокуратуре области.
Также на контроле прокуратуры находится проведение процессуальной проверки инцидента, организованной полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU