2020-05-13T10:38:04+03:00
Общество

Во время онлайн-урока в Кемерове включился порноролик

Прокуратура проводит проверку
Мария КОЛОСОВА
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Во время онлайн-урока в Кемерове включился порнороликВо время онлайн-урока в Кемерове включился порнороликФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В кемеровской школе во время онлайн-урока включился порноролик. Случаем заинтересовались в прокуратуре.

Свидетелями взрослого видео стали школьники седьмого класса школы № 44, у которых проходил онлайн-урок по истории. В связи с этим прокуратура Центрального района города Кемерово организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме, - сообщили в прокуратуре области.

Также на контроле прокуратуры находится проведение процессуальной проверки инцидента, организованной полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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