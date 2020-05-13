В Кемерове перекрыли сквозной проезд по улице Дзержинского

13 Май 2020 2020-05-13T10:40:19+03:00

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В Кемерове 13 мая рабочие приступили к замене тепловых камер на улице Дзержинского. В связи с этим сквозной проезд по дороге в сторону проспекта Ленина перекрыт.

Напомним, что реновация проезжей части на улице Дзержинского по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась в апреле. На участке протяженностью более 1,2 тысячи километра уложено 22 тысячи квадратных метров улучшенного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумных вяжущих материалов. Это более 80 процентов от запланированных работ.

Теперь начался следующий этап - устройство инженерных сетей на участке улицы Дзержинского от дома № 23 до дома № 29. Здесь уже прошли подготовительные работы - фрезерование старого асфальта.

Схема проведения работ. Фото: Администрация города Кемерово

С 13 по 26 мая будет проведен капремонт трех тепловых камер, теплосетевики заменят запорную арматуру и плиты перекрытия. После этого подрядчик уложит здесь выравнивающий и верхний слой асфальтобетона.

- Пока теплосетевики модернизируют подземные инженерные коммуникации на проезжей части, подрядчик продолжает замену покрытия тротуара, обустройство заездных карманов и съездов, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU