В Кемерове перекрыли сквозной проезд по улице Дзержинского
В Кемерове 13 мая рабочие приступили к замене тепловых камер на улице Дзержинского. В связи с этим сквозной проезд по дороге в сторону проспекта Ленина перекрыт.
Напомним, что реновация проезжей части на улице Дзержинского по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась в апреле. На участке протяженностью более 1,2 тысячи километра уложено 22 тысячи квадратных метров улучшенного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумных вяжущих материалов. Это более 80 процентов от запланированных работ.
Теперь начался следующий этап - устройство инженерных сетей на участке улицы Дзержинского от дома № 23 до дома № 29. Здесь уже прошли подготовительные работы - фрезерование старого асфальта.
Схема проведения работ. Фото: Администрация города Кемерово
С 13 по 26 мая будет проведен капремонт трех тепловых камер, теплосетевики заменят запорную арматуру и плиты перекрытия. После этого подрядчик уложит здесь выравнивающий и верхний слой асфальтобетона.
- Пока теплосетевики модернизируют подземные инженерные коммуникации на проезжей части, подрядчик продолжает замену покрытия тротуара, обустройство заездных карманов и съездов, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU