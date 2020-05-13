13 Май 2020 2020-05-13T10:48:14+03:00

150 горняков сократят на шахте «Заречная» в Кузбассе до конца мая Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Кузбасская шахта «Заречная» до конца мая может уволить 150 горняков. Причина – в невозможности продать имущество с торгов.

Напомним, что шахта, которая работает в Полысаево и является для города градообразующим предприятием, с 2017 года находится в конкурсном управлении и пока что безуспешно пытается реализовать с торгов имущество.

-Порядка 150 сотрудников в мае, начиная с 13 мая, будет уволено, - приводит ТАСС слова арбитражного управляющего Григория Третьяка. – Если торги в июне будут неэффективными, тогда, очевидно, увольнения будут массовые, о чем мы предупреждали в январе. Если покупатель не появляется в мае, то в июне 1650 человек будут уволены.

Также он отметил, что при развитии негативного сценария на шахте «Заречная» и входящей в нее шахтоучастке «Октябрьский» останутся по 200-250 сотрудников для поддержания жизнеспособности предприятий.

Результаты ближайших торгов по «Заречной» будут известны к 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU