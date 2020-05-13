Сергей Цивилев объявил о региональной акции «Вахта Победы - Кузбасс»

13 Май 2020 2020-05-13T11:16:35+03:00

Она продлится до конца 2020 года

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Губернатор Сергей Цивилев объявил о начале областной акции «Вахта Победы — Кузбасс». Она продлится до конца этого года.

Отметим, что президентом 2020 год был объявлен Годом памяти и славы, а новая акция как раз призвана сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

-Подвиги наших предков во время Великой Отечественной войны должны быть примером и сегодня. Сохранить пронесенную сквозь годы память и дать людям возможность поделиться историей своей семьи — главная задача региональной акции «Вахта Победы», - отметил Сергей Цивилев.

Акция начнется со сбора историй и портретов родственников жителей Кузбасса, участвовавших в войне – ушедших на фронт и трудившихся в тылу.

На следующем этапе участники акции будут размещать портреты героя семьи — участника событий Великой Отечественной войны — на своем рабочем месте, автомобиле, или на одежде.

-Кузбассовцы помнят подвиг своих предков и ориентируются на великие дела, совершенные их родственниками во время войны и в послевоенное время. Их свершения вдохновляют нас любить Родину и упорно бороться с новыми вызовами, решать сегодняшние проблемы и развивать родной край, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU