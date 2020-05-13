Сергей Цивилев объявил о региональной акции «Вахта Победы - Кузбасс»
Губернатор Сергей Цивилев объявил о начале областной акции «Вахта Победы — Кузбасс». Она продлится до конца этого года.
Отметим, что президентом 2020 год был объявлен Годом памяти и славы, а новая акция как раз призвана сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.
-Подвиги наших предков во время Великой Отечественной войны должны быть примером и сегодня. Сохранить пронесенную сквозь годы память и дать людям возможность поделиться историей своей семьи — главная задача региональной акции «Вахта Победы», - отметил Сергей Цивилев.
Акция начнется со сбора историй и портретов родственников жителей Кузбасса, участвовавших в войне – ушедших на фронт и трудившихся в тылу.
На следующем этапе участники акции будут размещать портреты героя семьи — участника событий Великой Отечественной войны — на своем рабочем месте, автомобиле, или на одежде.
-Кузбассовцы помнят подвиг своих предков и ориентируются на великие дела, совершенные их родственниками во время войны и в послевоенное время. Их свершения вдохновляют нас любить Родину и упорно бороться с новыми вызовами, решать сегодняшние проблемы и развивать родной край, - подчеркнул глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU