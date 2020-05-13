Актер Сергей Безруков поблагодарил врачей из Кемерова, Иркутска и Екатеринбурга за уникальную операцию

13 Май 2020 2020-05-13T12:36:52+03:00

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Сергей Безруков поблагодарил бригаду, куда вошли врачи из Кемерова, Иркутска и Екатеринбурга. Российский актер запустил в социальных сетях флешмоб #героинашеговремени.

Сергей Безруков отметил, что мы помним героев Великой Отечественной войны, но не надо забывать и о тех людях, которые совершают ежедневный подвиг. Он призвал участников флешмоба рассказать о тех, кто является героем для них.

«Сегодня я расскажу вам о враче. Он из Иркутска. Делает операции новорожденным детям, недоношенным! А совсем недавно была проведена операция - вдумайтесь - внутриутробно, еще не рожденному ребенку. Команда из Иркутска, Екатеринбурга, Кемерова делала операцию пять часов девочке, которая весила всего 600 граммов. Ребенок мог родиться с параличом нижних конечностей, с водянкой головного мозга. А родилась здоровая девочка», - написал Безруков в своем Instagram.

Актер отметил виртуозное умение иркутского хирурга владеть инструментами всего три миллиметра в диаметре. «Такие операции - как полет в космос. Я горжусь, что знаю такого врача!» - сказал Безруков.

ИСТОЧНИК KP.RU