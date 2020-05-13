2020-05-13T13:37:32+03:00
Общество

В Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 Мая

Нарушителя выявили полицейские в ходе рейда
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 маяВ Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке один из магазинов, несмотря на запрет, торговал спиртным 9 Мая. Нарушение обнаружили полицейские в ходе рейда.

В Заводском районе города продавец торговой точки торговала пивом в День Победы, чем нарушила требования закона Кемеровской области № 156-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции».

Напомним, что документом введен запрет на продажу спиртного в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни проведения выпускных балов и последних звонков.

- Работница торговой точки пояснила, что ей известно о действующих ограничениях, но поскольку ее зарплата зависит от суммы выручки, она решила нарушить запрет. В результате проверки полицейские изъяли в магазине в общей сложности 150 литров пива различных сортов, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

А на улице Климасенко спиртным торговали в баре. Работница заведения предоставляла посетителям пиво на вынос, без вскрытия тары.

Свой поступок она объяснила загруженностью и усталостью. В результате из бара было изъято 20 литров незаконно реализуемой алкогольной продукции.

В отношении обеих женщин составлены протоколы, материалы дела переданы в суд. Им грозит до двух тысяч рублей штрафа каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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