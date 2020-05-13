Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном уроке
Полицейские проводят проверку по факту сообщения, которое появилось с Интернете. Сообщалось, что в одной из кемеровских школ во время онлайн-урока начал транслироваться порноролик.
-В настоящее время сотрудники УМВД России по городу Кемерово устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Напомним, что инцидент произошел в школе №44. У учащихся седьмого класса шел урок истории, когда вдруг началась трансляция ролика порнографического содержания. Данным случаем также заинтересовались в прокуратуре, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU