2020-05-13T14:11:38+03:00
Общество

Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном уроке

Инцидент произошел в Кемерове
Мария КОЛОСОВА
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Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном урокеПолиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном урокеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские проводят проверку по факту сообщения, которое появилось с Интернете. Сообщалось, что в одной из кемеровских школ во время онлайн-урока начал транслироваться порноролик.

-В настоящее время сотрудники УМВД России по городу Кемерово устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, что инцидент произошел в школе №44. У учащихся седьмого класса шел урок истории, когда вдруг началась трансляция ролика порнографического содержания. Данным случаем также заинтересовались в прокуратуре, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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